Un ciclista è morto questa mattina su viale D’Annunzio a Pisa dopo essersi scontrato con un camion fermo sul ciglio della strada. L’uomo è deceduto sul colpo. Vano l’arrivo del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Non è escluso che abbia avuto un malore mentre stava pedalando.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è affidata alla polizia municipale incaricata di effettuare i rilievi. Non è escluso che il ciclista possa avere accusato un malore e abbia perso il controllo della bicicletta piombando sul mezzo pesante parcheggiato sul ciglio della strada.

Il ciclista ucciso a Milano

Solo un giorno fa un altro ciclista, un uomo di 37 anni, è stato investito e ucciso a Milano, mentre si trovava in strada a bordo della sua bici elettrica. L’auto investitrice si è fermata a prestare i primi soccorsi ma per lui non c’è stato nulla da fare. E’ accaduto alle 2.35 in viale Umbria all’altezza di via Pistrucci, nella zona Est del capoluogo lombardo.