Uno smottamento, causato dalle abbondanti piogge cadute, ha fatto franare il cimitero di Mineo, in provincia di Catania, causando lo scivolamento di piccole cappelle e loculi. In Sicilia la situazione maltempo è critica, con allagamenti e frane, famiglie isolate e altre evacuate.

“Il nostro paese è quasi isolato”, fa sapere il sindaco di Mineo Giuseppe Mistretta alle prese con l’emergenza maltempo. “Stiamo riuscendo a tenere aperta soltanto la strada provinciale 31, rischiamo di rimanere senza acqua per guasti ai pozzi e decine e decine di famiglie al momento non sono raggiungibili”, ha aggiunto.

“Stiamo coordinando gli interventi con la prefettura di Catania. Nel Cimitero è franata una zona che non ha retto alla pioggia e che è difficile da raggiungere. Per il momento dobbiamo pensare ai vivi, poi ai morti”, ha concluso.

Qui il VIDEO della frana.

Palermo, crolla albero sulle auto in transito

Sempre a causa del maltempo, a Palermo è crollato un Ficus macrophylla, enorme albero con radici aeree. L’albero è caduto all’angolo tra viale delle Magnolie e Viale Piemonte, schiacciando un’automobile dove si trovavano due persone, fortunatamente rimaste illese. L’albero ha completamente ostruito la sede stradale di via Piemonte. Cadendo, ha danneggiato anche altre vetture che erano posteggiate.

La pensilina, che è stata distrutta, è percorsa ogni giorno da centinaia di persone tra cui molti bambini che frequentano la vicina scuola Garzilli. Dall’angolo dov’è caduto l’albero comincia il viale delle Magnolie una strada su cui vi sono diversi enormi Ficus macrophilla che con i loro rami hanno creato una sorta di volta che copre tutta la strada.

A Siracusa famiglie evacuate e strade allagate

Il maltempo non da tregua neppure alla provincia di Siracusa. Le squadre della Protezione civile e dei vigili del fuoco sono al lavoro da giovedì. Circa quaranta persone sono state evacuate dalle loro case. Famiglie isolate nella zona di San Domenico ed anche in contrada Mottava. La protezione civile sta evacuando anche un agriturismo a ridosso del fiume Ciane.

Decine gli automobilisti rimasti bloccati con le proprie auto. Sono stati necessari i mezzi anfibi per salvare una donna rimasta incastrata dentro la propria auto.

Chiuse le scuole. La Polizia municipale ha chiuso per allagamento alcune arterie periferiche di Siracusa: via Pantanelli, via Elorina, la Provinciale 4 Laganelli e le traverse Cozzo Pantano e Landolina. Per l’ingrossarsi del fiume Anapo, chiusa la traversa Capocorso e la zona di Belfronte. Allagamenti in zona Fanusa e interdetto il passaggio in traversa Capo Ognina per il cedimento di una parte della costa. Chiuso il Santuario della Madonna delle lacrime. Crollo parziale di una scalinata che consente l’accesso alla spiaggia dell’Arenella.

La Siam, che gestisce il servizio idrico, ha reso noto che a causa della grave ondata di maltempo la condotta di Bufalaro Alto si è squarciata quasi del tutto. Ciò sta determinando problemi di riduzione o carenza idrica in alcune aree della città, soprattutto Belvedere e zona alta.

Sospesa circolazione treni su tre linee

In base al Bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile per la Sicilia Orientale, Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS Italiane) ha sospeso la circolazione ferroviaria sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Caltanissetta, Caltanissetta Xirbi-Bicocca e Bicocca-Caltagirone.

Rfi ha programmato un servizio sostitutivo con autobus, subordinato alla transitabilità sulle strade. Aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali web di RFI e di Trenitalia.

Case evacuate nella notte a Ragusa

Alcune famiglie, le cui abitazioni insistono dalla parte del torrente Fiumara, sulla strada che collega Modica a Scicli, nel ragusano, sono state fatte evacuare nella notte. Numerose le auto rimaste in panne. Al momento, alcune strade extraurbane rimangono bloccate. Inghiottito dalle onde il lungomare di Donnalucata che sembra non esistere più. Il ciclone in atto sulla Sicilia orientale sta determinando l’ingrossamento dei fiumi e dei torrenti. Situazione critica lungo il canale San Liberale che conduce al centro storico di Modica. Chiusi gli esercizi commerciali e le scuole.

