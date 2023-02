Nascondevano la cocaina all’interno delle forme di parmigiano per sfuggire ai controlli: si tratta di oltre 100 chili di droga. Scoperti da una vasta operazione antidroga in tutta Italia della Guardia di Finanza di Torino. I trafficanti di droga operavano nel Torinese, nella provincia di Asti e con ramificazioni in Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia e Sardegna. Fermate 10 persone (7 già in carcere e 3 agli arresti domiciliari). Sequestrati oltre 100 kg di droga che avrebbero generato introiti illeciti per 20 milioni di euro.

La cocaina nelle forme di parmigiano

La cocaina poi veniva stoccata in depositi nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo e in altre aree del nord Italia, tra cui la provincia di Rovigo. Attraverso corrieri veniva infine distribuiti in varie regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia e Sardegna) per finire sulle piazze di spaccio. Per il trasporto venivano utilizzati veicoli di proprietà o a noleggio. Ad aprile i finanzieri avevano scoperto 100 kg di cocaina all’interno di un camper, mentre a giugno altri 25 kg erano stati rinvenuti, in provincia di Asti, in un furgone diretto in Sardegna e occultati all’interno di 5 forme di formaggio.