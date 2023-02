Colto da un malore, era riuscito a chiamare il 118 ma al loro arrivo i soccorritori non hanno trovato il citofono. E’ morto così Sergio Aiello, 51enne di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, separato e padre di un figlio. La storia dal finale amaro è riportata oggi da Il Mattino. I sanitari del 118 che avevano risposto alla chiamata d’intervento, non sono riusciti a individuare l’appartamento dell’uomo a causa dell’assenza di un citofono e sono perciò andati via.

Il malore, il 118 e il citofono

A ritrovare il corpo senza vita dell’uomo, la mattina seguente, è stata la sorella insospettita dal suo silenzio. Sarà ora un’inchiesta avviata dalla procura di Torre Annunziata (Napoli) a stabilire quali siano state le esatte cause del decesso e se ci siano responsabilità da parte di chi non ha effettuato l’intervento. I familiari hanno sporto denuncia e la salma è stata sequestrata. Allo stato non risultano iscritti nel registro degli indagati.

