Colto da malore mentre guarda tv: morto a 51 anni davanti a moglie e figlia

Colto da un malore mentre guarda la tv sul divano di casa, è morto davanti a moglie e figlia. La tragedia a Musile sul Piave, in provincia di Venezia, dove Alberto Teso, 51 anni, si è spento improvvisamente nella serata di lunedì 6 marzo.

Malore mentre guarda la tv, muore a 51 anni

La vittima, rientrato da poco a casa dopo una giornata di lavoro, stava guardando la televione seduto sul divano. Erano circa le 21 quando la moglie del 51enne si è accorta che qualcosa non va in suo marito e allerta così il 118. Il personale sanitario arriva e prova a rianimarlo. I tentativi proseguono, ininterrottamente, per quasi due ore, ma senza l’esito sperato. Sono quasi le 23 quando il personale medico si deve arrendere.

Il cordoglio della città

Per vent’anni, Teso aveva lavorato come agente di commercio della “Perfetti”, cosa che lo portava a viaggiare lungo tutto il Veneto, in particolare nel Veneziano, per poi passare quattro anni fa alla Cattel Spa. Anche il sindaco di Musile, Silvia Susanna, avvisata subito della tragedia, si è voluta unire al dolore della famiglia. “Da parte mia ho contattato la moglie Mara per rivolgerle le condoglianze, mie personali e di tutta l’Amministrazione comunale. È un momento particolarmente duro, questo, di grande dolore, per lei e la figlia e ho voluto che sentisse la vicinanza del paese”.

