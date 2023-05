Come sta Berlusconi? Veronica Lario: “Sta male, soffre e ce la mette tutta”

Come sta Silvio Berlusconi? Il presidente di Forza Italia, secondo le ultime notizie riferite da fonti sanitarie, ha passato un’altra “notte tranquilla” al San Raffaele di Milano, dove è ricoverato dallo scorso 5 aprile. Al momento, aggiungono le stesse fonti, non sono ancora prevedibili le dimissioni del Cavaliere.

L’ex moglie Veronica Lario: “Soffre e ce la mette tutta”

L’ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario, ha partecipato al convegno promosso da +Europa a Milano sui temi del lavoro e della politica economica. Ai giornalisti che le hanno chiesto se ha visto il suo ex marito e se ha avuto modo di andarlo a trovare all’ospedale San Raffaele ha risposto: “è una domanda molto personale, preferirei non rispondere. C’è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta”.

Il video di Berlusconi

Berlusconi nei giorni scorsi è tornato a parlare dopo il ricovero. Dopo il messaggio inviato alla convention di Forza Italia, il Cav ha registrato un appello con invito al voto per le prossime elezioni amministrative. “Domenica e lunedì molti Comuni andranno al voto. Mi rivolgo agli elettori di Forza Italia, ma anche a tutti gli elettori degli altri partiti che formano la maggioranza di governo: chi non vota non è un buon cittadino italiano. Io spero di uscire presto da qui. Voi intanto, mi raccomando, andate a votare!”, l’invito del leader azzurro nella didascalia che accompagna la nuova clip.