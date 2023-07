Condizionatore, come risparmiare? Quando accenderlo e per quanto tempo, con questo caldo…

Come risparmiare col condizionatore? Questa è la domanda che, visto il caldo record di questi giorni, più o meno tutti si stanno facendo mentre col telecomando in mano pensano alla futura bolletta che arriverà nella buca delle lettere.

Insomma: come non morire di caldo e, contemporaneamente, non sfiorare la soglia di povertà?

Condizionatore, come risparmiare

Prima cosa: va bene abbassare la temperatura ma non esagerate. Meno scendete col telecomando più risparmierete. A casa non scendete sotto i 22 gradi. Altrimenti meglio investire in un biglietto aereo per la Finlandia.

Alternate il condizionatore con un ventilatore da soffitto.

Utilizzate tende e persiane come scudo difensivo contro i raggi solari. Le tende e le persiane vi aiuteranno a tenere, almeno di poco, un po’ più bassi i gradi in casa.

Usa il condizionatore soltanto dove sei. Inutile usare il condizionatore nella camera disabitata e piena della ferraglia inutile.

Cura la manutenzione del condizionatore. Tradotto: controlla e tieni puliti i filtri.

Non usare il condizionatore h24. Usa un timer. Insomma ogni tanto spegnilo. Altrimenti, con la bolletta in mano, finirai confinato nell’isola degli italiani diventati poveri causa caldo.

Usa, se il tuo condizionatore ne è dotato, la tecnologia Inverter. Questa tecnologia regola il motore del condizionatore a seconda della temperatura e, almeno così dicono gli esperti, ti farà risparmiare.

Tieni chiuse porte e finestre. Inutile lasciare il condizionatore acceso con porte o finestre aperte. Anzi: se la giornata e ventosa prova a tenere le finestre aperte in tutte le stanze. Si creerà, questa è la speranza, una corrente d’aria che potrebbe invogliarti a non accendere il condizionatore.

Prova ogni tanto poi la funzione per la deumidificazione. Questa funzione, promettono e giurano i già citati esperti tra una tabella e l’altra, ti dovrebbe far risparmiare qualche cosa in bolletta.