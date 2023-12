Cronaca di una ordinaria tragedia familiare in Sicilia. A Favara, provincia di Agrigento, una nipote preoccupata fa visita ai nonni, anziani, che vivono soli in viale Europa. Aveva ragione ad essere preoccupata, ma certo non si aspettava di trovare entrambi morti.

Coppia di anziani trovati morti a Favara

Tutti e due di 76 anni, l’uomo era disteso, composto, sul letto. La donna a terra, riversa sul pavimento. Ma non è questo il caso di un qualche misterioso e atroce delitto. Piuttosto un dramma della solitudine.

Carabinieri e medici sembrano concordi. L’anziano signore sarebbe morto per cause naurali. La donna, invece, vittima di un incidente domestico. E’ scivolata, raccontano gli indizi sparsi in casa. Ha sbattuto la testa prima contro un ventilatore e poi sul pavimento. Impatti violenti, insieme letali.