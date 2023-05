Blitz dice

Tra poche ore arriva il numero di quanti punti di penalizzazione in classifica per la Juventus. Furono 15, fino a stamane sono zero, quanti saranno stasera? Sotto i sei, un numero di punti tolti in classifica sotto i sei configurerebbe una Juventus graziata dalla sentenza. Grazia, anzi troppa grazia, una sentenza favorevole, anzi di favore. […]