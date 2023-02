Uno stupido pugno di coriandoli lanciati in bocca, quanti ne contiene la mano di un bambino, ha rischiato di far morire letteralmente soffocato un ragazzino di sei anni.

Coriandoli in bocca, bambino rischia di morire soffocato

È accaduto a Montallegro, comune della provincia di Agrigento, durante i festeggiamenti del Carnevale domenica scorsa. Nell’esaltazione del momento il lancio di coriandoli per le strade del paese ha coinvolto il piccolo. Che senza rendersene conto ne ha inghiotto una manciata.

Quando è diventato cianotico la cosa s’era fatta grave. Fortuna ha voluto che fosse presente l’assessore e autista di ambulanze Giuseppe Cinquemani. E’ un soccorritore del 11, sapeva dove metter le mani e conosceva le tecniche di disostruzione delle vie respiratorie. Con le opportune manovre ha messo in salvo il bambino.

“Mi sento in dovere attraverso questo post di dare un consiglio da autista soccorritore del 118 – ha poi scritto lo stesso Cinquemani sul proprio profilo Facebook – visto l’episodio di ieri sera che stava per finire in tragedia con dei semplici coriandoli, dove ha visto coinvolto un bambino di 6 anni. Evitiamo di tirare in faccia pugni di coriandoli…. ieri sera mentre giocavano ingenuamente a tirarsi coriandoli un bambino ha rischiato di soffocare. Divertiamoci in sicurezza.

