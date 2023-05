Correggio, scontro tra moto e furgone: morto motociclista

Un incidente mortale si è verificato intorno alle 14.30 a Correggio, nel Reggiano, in via della Pace. Lo schianto è avvenuto fra un furgone Volkswagen e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il motociclista che, per ragioni ancora al vaglio delle forze di polizia, è finito contro il veicolo. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 8 della Sp468, in prossimità di un distributore di benzina. Subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. I rilievi della polizia sono ancora in corso per chiarire le cause del tragico schianto.

