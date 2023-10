Due carabinieri sono stati travolti e feriti da un furgone, nella notte in provincia di Cremona, mentre stavano garantendo un servizio di controllo del territorio.

Cremona. Due carabinieri investiti da furgone

L’incidente si è verificato poco prima delle 3, sulla provinciale che collega Capralba alla Melotta. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto da parte degli agenti della polizia stradale di Crema, intervenuti per i rilievi, i militari della stazione di Vailate avevano appena fermato un trattore, poi risultato rubato, il cui conducente è riuscito a scappare.

Proprio in quel momento, con gli inquirenti fermi a bordo strada vicini al mezzo agricolo, lo schianto: il furgone guidato da un 46enne, forse per un colpo di sonno o per una semplice distrazione, ha urtato un carabiniere e poi è finito contro il trattore, sbalzandolo contro l’auto di servizio dell’Arma e ferendo anche il secondo operatore.

I due militari, di 37 e 46 anni, hanno riportato lesioni serie e sono stati trasportati in ambulanza in codice giallo all’ospedale Maggiore di Crema. Il conducente del furgone, il cui quadro clinico è apparso più grave ma che non è in pericolo di vita, è stato condotto in elisoccorso all’ospedale di Brescia