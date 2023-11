Crolla la palestra dell’Istituto omnicomprensivo “Silvio di Lalla” a Casacalenda (Campobasso) a causa delle forti raffiche di vento. La struttura sportiva è annessa all’edificio scolastico antisismico realizzato negli anni successivi al terremoto del 2002, che provocò il crollo della scuola Jovine a San Giuliano di Puglia (Campobasso). Nonostante gli interventi di manutenzione del tetto in legno, l’ultimo lo scorso anno, la struttura è crollata.

Crolla palestra di scuola antisismica a Campobasso

Il sindaco Sabrina Lallitto, a seguito dei danni ingenti in paese, ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi. “Quanto accaduto alla palestra è un fatto gravissimo – dichiara all’ANSA -. Una struttura antisismica non dovrebbe crollare. E’ frequentata da bambini dell’infanzia e fortunatamente oggi non c’era nessuno”.

A Casacalenda i danni sono ingenti. L’Amministrazione comunale ha chiesto l’intervento di Vigili del Fuoco e Protezione civile per verifiche tecniche sull’edificio crollato. “Con la Giunta stiamo valutando i primi danni e la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza” conclude Lallitto.