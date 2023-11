Dà una testata a una minorenne sul bus e poi pronuncia frasi razziste: arrestato 48enne

Dà una testata a una ragazza minorenne e poi pronuncia delle frasi razziste che facevano riferimento alle sue origini extracomunitarie.

Un uomo di 48 anni, residente in provincia di Udine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Rivignano, all’autostazione di Latisana. Deve rispondere di lesioni personali aggravate dall’odio razziale. I militari erano intervenuti, al capolinea dei bus, in risposta a una richiesta di aiuto da parte della minorenne che stava subendo un’aggressione verbale e fisica da parte di uno sconosciuto mentre era a bordo di un bus proveniente da Udine. L’uomo, per sottrarsi all’arresto, ha scalciato e spintonato, facendolo cadere a terra, un carabiniere, che è rimasto lievemente ferito. L’uomo – accusato anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale – è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

