Dipendente comunale installa una telecamera nel bagno delle donne: sospeso. L’Italia profonda

Un dipendente comunale è stato sospeso per aver installato una telecamera nascosta nel bagno delle donne. Nel 2023, il novello Pierino de noantri, ha quindi pensato di passare il tempo prima ideando e poi installando una telecamera nei bagni delle donne per sbirciare.

Questa è la cifra culturale media della popolazione italica.

Dipendente comunale installa una telecamera nel bagno delle donne

L’uomo, denunciato e sanzionato, è stato sospeso. A raccontare le vicende è Prima Pavia.

“Ad accorgersi di quanto stava avvenendo è stata, come già detto, una collega dell’uomo che, recatasi nel bagno riservato alle donne, ha notato quella piccola telecamera installata senza il consenso di nessuno. Temendo una violazione della privacy, ha immediatamente denunciato il fatto. Di conseguenza, sul posto, dopo la richiesta da parte di un dirigente comunale, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La telecamera è stata sequestrata e sono iniziati gli accertamenti. Non c’è voluto molto a capire chi fosse stato a installarlo perché dalla memoria dell’apparecchio si è subito potuto risalire al proprietario. Messo alle strette il dipendente comunale ha ammesso il proprio coinvolgimento evitando così il licenziamento. Si è difeso dicendo di aver installato l’apparecchio per monitorare comportamenti sospetti che riteneva provenire dal bagno. Adesso, il dipendente è stato sospeso dal lavoro per sei mesi senza stipendio e deve affrontare un’accusa penale presentata dalla polizia locale”.

Forse dovresti anche sapere che…