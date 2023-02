Un 22enne di nazionalità tunisina e residente a Lissone (Monza) è stato arrestato dalla Polizia. Il ragazzo ha minacciato il personale del pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza e aggredito un agente e un infermiere e distrutto alcuni macchinari. Dopo essere entrato nei locali del pronto soccorso per le conseguenze di un abuso di sostanze stupefacenti, è andato via senza attendere le dimissioni. E’ poi tornato per pretendere il certificato. I medici glielo hanno negato e lui ha dato in escandescenze. Il 22enne si è scagliato contro le apparecchiature sanitarie, terrorizzando personale e pazienti.

Distrugge le apparecchiature sanitarie e picchia un agente e un infermiere

Quando i poliziotti del posto fisso in ospedale sono arrivati, lui colpito con violenza un agente e poi un infermiere, prima di essere bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per minacce aggravate ad esercenti la professione sanitaria. Il 22enne era sottoposto all’affidamento in prova ai Servizi sociali, per decisione del Tribunale dei Minori di Milano che lo aveva condannato per tentata rapina e lesioni personali quando era ancora minorenne.

Forse dovresti anche sapere che…