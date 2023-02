Donne travolte al casello a 150 km orari: il video da brividi del tamponamento

Le due donne travolte a 150 km orari al casello autostradale Milano Ghisolfa. Sono pochi istanti inequivocabili, quelli ripresi dalle telecamere di sicurezza del casello autostradale dell’A4. Nello schianto hanno perso la vita Laura Amato e Claudia Turconi.

Donne travolte al casello, l’altra auto arrivata a velocità folle

Nel video si vede la loro Ypsilon arrivare al casello intorno alle 2:30. Un attimo dopo, mentre sono ferme a pagare, giungea velocità folle, senza nemmeno rallentare, la Lancia Musa guidata da un italiano di 39 anni di origine marocchina che le trancia in pieno. La polizia ha trasmesso il video che è stato determinante per ricostruire quanto è accaduto.

L’uomo che le ha travolte è in cura da anni per problemi psichiatrici

L’uomo, in cura da anni con problemi psichiatrici, aveva da poco lasciato l’ospedale. Procura di Milano, che lo ha indagato per omicidio stradale, plurimo è in attesa di avere tutta la documentazione sanitaria.

Laura Amato e Beatrice Turconi, 54 e 59 anni, entrambe operatici sanitarie residenti nel Milanese sono morte sul colpo. La loro auto è stata sbalzata in avanti per alcuni metri superando la barriera. Il conducente dell’altra auto, una Lancia Musa, ha invece riportato solo lesioni lievi.

