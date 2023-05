Due anziane sorelle trovate morte in casa tra i rifiuti a Monza

Due sorelle anziane sono state trovate morte in casa a Monza. I corpi in avanzato stato di decomposizione erano in due diverse stanze dell’abitazione dove vivevano dai vigili del fuoco che sono intervenuti stamattina, lunedì 29 maggio, dopo la segnalazione dell’amministratore di condominio che da tempo non vedeva le due ultraottantenni. Sul posto per gli accertamenti sono intervenute la Squadra Mobile e la Polizia scientifica.

Monza, due sorelle trovate morte in casa

La casa, come confermato dagli investigatori, era piena di rifiuti che erano stati accumulati nel tempo. Dai riscontri, la porta d’ingresso è risultata regolarmente chiusa dall’interno e sui corpi i primi esami non hanno evidenziato segni di violenza.

Dramma della solitudine

Le due donne sono morte da almeno una ventina di giorni secondo i primi rilievi. Una delle due non si alzava dal letto, la seconda usciva a fare la spesa. Probabilmente è morta per prima. Il telefono era staccato. Nessuna notizia di parenti. L’abitazione era quasi completamente piena di rifiuti. Dai primi riscontri la porta dell’appartamento era regolarmente chiusa dall’interno, ne’ da un primo esame si sono rilevati evidenti segni di violenza. E’ stato comunque disposto l’intervento del medico legale, con accertamenti in corso per contestualizzare l’accaduto, coordinati dalla Procura della Repubblica di Monza.

