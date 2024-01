Due persone sono state trovate morte, stamani, a breve distanza l’una dall’altra, nel comune di Valdisotto, paese di 3.500 abitanti in alta Valtellina, provincia di Sondrio. Il primo un turista di 57 anni dell’Est Europa, stroncato da un probabile infarto mentre in compagnia della famiglia sciava sul monte Masucco.

L’altro uomo è un valtellinese della zona che la sera prima aveva preso parte a una cena con amici in baita e poi era sceso a piedi, lungo il tracciato che delimita la ski-area. Probabilmente è stato stroncato da un malore pure lui, forse a causa delle temperature rigide della notte unitamente a una possibile congestione.

I soccorritori sono intervenuti alle 10 per l’uomo di 56 anni, della zona, trovato senza vita nella zona di San Colombano, a Valdisotto. Sul posto è arrivato l’elisoccorso di Sondrio di Areu, il personale del soccorso piste, il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza.

Poco dopo, intorno alle 11.30, altro allertamento per un turista straniero dell’Est Europa di 57 anni, deceduto in seguito a un malore nei pressi delle piste di Isolaccia, in territorio comunale di Valdidentro. Gli interventi si sono svolti a circa 500 metri di distanza l’uno dall’altro. Anche in questo caso sono intervenuti l’elisoccorso, il soccorso piste e le forze dell’ordine.