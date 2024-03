Edoardo Galli è stato ritrovato, il 16enne scomparso rintracciato in zona Milano Centrale

Edoardo Galli è stato ritrovato. Il ragazzino di 16 anni di Colico, nel Lecchese, risultava scomparso dalla mattina del 21 marzo. Il giovane, stando a quanto appreso da MilanoToday, è stato rintracciato questa mattina dalla Polfer in stazione Centrale a Milano. Sembra che lo studente stesse acquistando un biglietto del treno per tornare a casa quando è stato riconosciuto da una coppia. I due, alle 7.40, hanno poi avvisato la security di Ferrovie dello Stato, che ha chiesto aiuto alla polizia ferroviaria.

Nelle ultime ore si sono susseguiti nuovi appelli della famiglia. La paura dei nonni è che “sia finito in qualcosa di più grande di lui e che non tenga conto che è minorenne. Magari si è affidato a qualcuno di cui ha fiducia e invece non è così”, hanno detto i nonni alla Vita in diretta ribadendo che lo aspettano “a braccia aperte”. Tutti, parenti e amici, sono concordi nel dire che non c’erano stati chiari segnali di insofferenza, tali da far presupporre un allontanamento. Anche il rendimento scolastico era buono.