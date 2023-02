“Chissà sotto l’effetto di quale droghe sei”. Così uno sconosciuto si è rivolto ad Elodie in aeroporto. A raccontare l’episodio è la stessa cantante, reduce dal nono posto al Festival di Sanremo, in un episodio della docuserie di Amazon “Sento ancora la vertigine” a lei dedicata.

Elodie racconta dello spiacevole incontro avvenuto in aeroporto, quando un uomo dopo averla riconosciuta le si è rivolto urlando con lo sgradevole commento.

La cantante confessa di aver perso le staffe: “A quel punto – continua – non ci ho visto più: sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa e me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono letteralmente impazzita”.

L’episodio, che ha incuriosito i fan, rivela un po’ il senso di tutta la docuserie. “Questo progetto – ha spiegato Elodie – include la quotidianità dei miei ultimi due anni. Tante cose avrei voluto toglierle, perché sono semplicemente io senza trucco e parrucco”.