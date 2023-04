Emanuela Candela, una donna di 37 anni, è stata trovata morta in casa dai Vigili del Fuoco a Palermo. La donna è stata trovata la sera di martedì 4 aprile: a chiedere aiuto il marito che non riusciva ad entrare in casa. La giovane era deceduta nell’appartamento che si trova in piazza Europa. Aveva sul corpo dei segni di arma da taglio. Sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. I Vigili del fuoco hanno chiamato gli agenti della squadra mobile che stanno indagando. E’ intervenuto il medico legale e gli agenti della scientifica che hanno passato al setaccio l’appartamento.

Emanuela Candela morta in casa a Palermo, disposta l’autopsia

Alla fine di una lunga notte di indagini è stata disposta l’autopsia sul corpo di Emanuela Candela. Gli agenti della squadra mobile hanno sentito il marito per cercare di ricostruire quanto accaduto. Il corpo della donna è stato trasferito all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico.

