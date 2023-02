Entrano in casa e gli sparano: gambizzato un uomo italiano di 47 anni. I colpi di arma da fuoco sono stati sparati a Roma nella zona di Fidene nel quadrante nord della città. E’ accaduto nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio. Due persone hanno fatto irruzione nella sua abitazione. I due hanno sparato due colpi alle gambe per poi darsi alla fuga. Il ferito ha precedenti per droga, narcotraffico ed estorsione. Il motivo della gambizzazione resta però al momento sconosciuto. E’ stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I.

Entrano in casa e gli sparano: gambizzato un uomo di 47 anni a Roma

Sul posto i poliziotti del commissariato Fidene, i colleghi delle Volanti e la Polizia scientifica per i rilievi. Questa la ricostruzione del fatto: i sicari hanno suonato al campanello di casa e sono entrati con le pistole in pugno. Poi hanno sparato alla vittima. L’agguato è avvenuto in via Monte Taburno.

Forse dovresti anche sapere che…