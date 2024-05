Entrano in chiesa e fanno sesso nel confessionale, denunciati due trentenni

Entrano in una Chiesa e, poco prima di una messa, si appartano in un confessionale e iniziano a fare sesso. Tutto è avvenuto, raccontano le cronache locali, domenica 12 maggio a Viareggio, nella chiesa di Sant’Andrea. Secondo i testimoni la coppia, due trentenni italiani, visibilmente alterati, si sono intrufolati in un confessionale e, incuranti dei fedeli, hanno iniziato a scambiarsi delle non meglio precisate effusioni.

Avvertito, il parroco ha chiamato la polizia. Quando gli agenti sono entrati l’uomo e la donna erano ancora impegnati nelle loro effusioni e sono stati immediatamente interrotti. Portati in commissariato, i due trentenni alla fine sono stati denunciati per l’ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e vilipendio alla religione.