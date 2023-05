Una donna di 68 anni, fermata per un controllo di routine a Chieri (Torino), ha spiegato ai poliziotti di essere senza patente. Ma dai controlli degli agenti effettuati poco dopo, la donna non l’aveva perché non l’aveva mai presa.

Guidava senza patente perché non l’aveva mai presa

Al primo controllo sulla regolarità dell’autovettura, formalmente intestata al marito, è emerso che non era coperta da assicurazione. Al crescente nervosismo della donna, gli agenti hanno chiesto la patente per avere i suoi dati ma lei, sempre più agitata, ha cominciato ad accampare delle scuse tipo il fatto che l’avesse dimenticata a casa, che non sapesse dove era finita, che forse l’aveva persa. Insospettiti, gli agenti hanno fatto ricerche più approfondite, sul posto, grazie ai collegamenti con le banche dati scoprendo che la donna la patente di guida non l’aveva mai conseguita in vita sua.

Multa salata e mezzo sequestrato

Alla fine è stata la stessa donna ad ammettere di non averla mai presa. E, considerando la sua età, la riferita sicurezza con la quale guidava e si muoveva in strada, è probabile che la donna guidasse da molti anni senza la patente. Molto salata la multa che ne è conseguita: 5.100 euro per la guida senza patente (se fosse di nuovo sorpresa alla guida per lei scatterà una denuncia penale) e poco meno di mille euro per l’assenza della copertura assicurativa. Il mezzo è stato sequestrato e l’automobilista è stata riportata a casa dalla figlia che, nel frattempo, era stata avvisata.

