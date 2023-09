Fiano Romano (Roma), bus di migranti si scontra con mezzo pesante sulla A1: morti i due autisti, 25 feriti

Due autisti sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, in un incidente stradale avvenuto l’autostrada A1, all’altezza di Fiano Romano (Roma). Uno dei bus, in uso alla Prefettura di Agrigento, che stava trasferendo dei migranti da Porto Empedocle ai centri d’accoglienza del Piemonte, ha avuto un impatto frontale con un mezzo pesante. I due autisti, entrambi italiani, sono morti. Sono 25 i migranti rimasti feriti, alcuni in gravi condizioni, che sono stati portati in più ospedali della zona. Dei rilievi si è occupata la polizia Stradale. I migranti erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi.