Fidanzati per nove anni, poi la decisione di sposare il Signore: Angelo prete, Paola suora di clausura

Nove anni fidanzati e poi la svolta clamorosa: lui prete, lei suora. È la storia di due destini incrociati che fa impazzire il web. Lanciata da QN (Alessandro Belardetti) è una love-story a dir poco singolare. Un film romantico.

Due anime gemelle che sposano…il Signore. Paola e Angelo, due splendidi ragazzi, si incontrano perla prima volta a Portici di Napoli: lei 15 anni, lui 16. È amore a prima vista. Travolgente, irresistibile. Coraggioso. Perché, come dice il poeta,”solo i coraggiosi possono amare: il resto è coppia “.

FIDANZATI AD UN PASSO DAL MATRIMONIO

Era tutto pronto: nozze programmate, casa arredata, gli studi universitari di Paola al traguardo. Angelo in Toscana lavorava come elettricista industriale. Poi improvviso l’incendio. La bomba. Paola va al convegno di “Rinnovamento nello Spirito Santo“ in quel di Rimini, avverte la Fede e congeda il fidanzato.

Lo lascia a maggio, lo riprende a ottobre, tentenna un po’ e poi decide il suo “Sì” al Signore. “ È stato un momento durissimo”, dice oggi dal monastero del Carmelo ai Ponti Rossi di Napoli dove vive col nome di Suor Maria Giuseppina dell’Amore Incarnato.

Appartiene all’ordine cinquecentesco delle Carmelitane Scalze, le monache di clausura che si dedicano principalmente alla preghiera contemplativa. Angelo Ragosta ha scelto il Seminario e il 21 aprile di 10 anni fa è stato ordinato prete, dall’allora cardinale Sepe, nella Cattedrale di Napoli.

DON ANGELO PARROCO IN GERMANIA

Oggi don Angelo vive a Muhlacker, cittadina di 26.000 abitanti in Germania, dove svolge il servizio Pastorale alle comunità italiane. Ha un fratello che risiede a Torre del Greco vicino ai genitori pensionati.

Curiosità: tutti pensavano per don Angelo a una carriera militare avendo scelto volontariamente di entrare nel 2003 in Marina come allievo ufficiale di complemento. Tre anni dopo ha avvertito la vocazione ed è entrato nel seminario di Napoli.

Dice: ”Gli anni di fidanzamento sono passati in fretta“. Su Facebook don Angelo ha raccontato le sue peripezie con un post dal titolo “Dovevamo sposarci e invece…” . Il resto è cronaca: a 26 in seminario, a 33 è ordinato presbitero. Quindi il trasferimento in Germania.

Ammette:” Ogni volta che sono a Napoli passo al Monastero da lei, Suor Maria Giuseppina; la storia non è poi così cambiata: da fidanzati mi beccavo le ramanzine. E le continuo a beccare pure da prete. E quando incontro Paola ci confrontiamo sulle nostre vite dal punto di vista spirituale, che poi è direttamente collegato alla vita concreta. Parliamo delle vicissitudini che viviamo e come leggerle dal punto di vista della fede per trarne giovamento “.

Alla domanda se rifarebbe tutto, risponde candidamente: ”Si, mi rimprovero solo di non averla capita di più nell’ultimo periodo della nostra storia”.