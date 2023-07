Funicolare di Capri, sesso orale a tre. La segnalazione su Facebook: “C’è anche un video”

Sesso orale, a tre, nella funicolare di Capri. L’episodio è arrivato al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato sui social la segnalazione.

Segnalazione fatta con tanto di foto. Manca il video. Video che però sarebbe stato girato dalle telecamere di sicurezza.

La segnalazione

Le telecamere della funicolare di Capri, infatti, avrebbero immortalato tre persone, due uomini e una donna. “Ci sarebbe anche un video delle telecamere a circuito chiuso. Non è questo il turismo che vogliamo”, scrive l’autore della segnalazione a Borrelli.

Le immagini come ovvio in queste ore stanno circolando, e tanto, sui social network ma l’azienda di trasporti locale non ha per ora ancora commentato i fatti.

Forse dovresti anche sapere che…