Un furgone con due, tre persone a bordo che si avvicina ai padroni di cani e li aggredisce per rapire loro gli animali. Sui social di Ostia e del X Municipio di Roma da qualche giorno è psicosi. Gli avvistamenti, i sospetti e i racconti passano di bocca in bocca e di bacheca in bacheca. Sebbene la sezione romana dell’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali, in un post della scorsa notte raccomandi prudenza sia sulla credibilità della storia, sia nella vigilanza sui propri animali, la paura cresce. E i toni si fanno ogni giorno più accesi.

“C’è un furgone che a Ostia ruba i cani”

Gli episodi che ricorrono nei racconti sono almeno due. Il primo caso sarebbe avvenuto a Ostia Levante. La sera del 7 febbraio ce ne sarebbe stato un altro, questa volta in via Carlo del Greco. Una ragazza, attorno alle 22, sarebbe uscita con i suoi due cani quando sarebbe stata accostata dal furgone bianco, da cui sarebbero scesi tre uomini. Uno di loro avrebbe tagliato il guinzaglio del più piccolo, ma l’altro cane, più grande, avrebbe morso l’aggressore salvando l’altro cane.

Nel mirino finiscono cani da razza che poi vengono rivenduti. Un vero e proprio business che ha visto anche dei veterinari coinvolti. Al di là se queste segnalazioni siano vere o meno, il problema dell’aumento dei cani a Roma e in provincia è vero e documentato dai dati in possesso dalle forze dell’ordine.

L’altro episodio sarebbe accaduto invece due giorni fa all’Infernetto ai danni di un ragazzo. Sui social circola il racconto della fidanzata secondo il quale al giovane a passeggio col cane sarebbe stata tagliata la strada col furgone. Lui avrebbe reagito con un calcio alla portiera, ma dall’altra portiera sarebbe sceso un altro uomo che lo avrebbe colpito con una mazza sul ginocchio. Nonostante il violento colpo alla gamba, il ragazzo sarebbe riuscito a colpire l’aggressore con un pugno e a scappare via, salvando il cane.

E c’è chi propone ronde nel quartiere

Federico Ferrai, coordinatore della Lega Giovani del XV Municipio ha pubblicato un video sui social in cui parla di “decine di segnalazioni di cittadini” e di qualcuno che propone “ronde”. Secondo Maurilia Amoroso, responsabile dell’Enpa di Roma, “la storia di un furgone bianco con individui che rubano i cani, è narrata da qualche anno nei social” scrive su Facebook. E spiega ancora: “Tuttavia, non ci sono mai stati fatti concreti fino a oggi, come denunce, testimonianze, video e la lettura della targa. La mancanza di dati certi ha fatto pensare a una leggenda metropolitana. Ora i 2 eventi accaduti riportano in evidenza la storia. Il nostro consiglio è di accudire e tutelare i vostri animali, tenendoli al guinzaglio. Non isolarsi nelle passeggiate. E non lasciare gli animali in giardino senza un controllo e quando ci assentiamo. Non lasciarli durante la spesa fuori dai negozi e i supermercati”.

