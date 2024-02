Un gattino carbonizzato è stato rinvenuto nella piazza coperta di Oria, comune della provincia di Brindisi. Il ritrovamento è avvenuto sabato 10 febbraio. Il micio si trovava all’interno di una scatola di cartone accanto ad un muro.

La persona che ha rinvenuto il corpicino ha subito segnalato l’accaduto ai Carabinieri che si sono recati sul posto. Sono scattate le indagini, con i Carabinieri che acquisiranno le immagini riprese dalle telecamere della zona. Non è noto se l’animale fosse già morto nel momento in cui la scatola è stata bruciata. Il sindaco di Oria, Cosimo Ferretti, ha ringraziato i Carabinieri della stazione di Oria ribadendo di voler lottare “per debellare questi tragici atteggiamenti e per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i nostri concittadini, umani e animali”.