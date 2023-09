Ghiacciaio dello Stelvio, torna la neve e… si riprende a sciare

Le piste sul ghiacciaio dello Stelvio, in alta Valtellina, al confine con la provincia di Bolzano, riaprono al pubblico da martedì 26 settembre. Il direttore della società Sifas, Umberto Capitani, che gestisce gli impianti di risalita nella ski-area sul tetto d’Europa, la più alta area sciabile, ha annunciato che, grazie all’abbassamento delle temperature e alle precipitazioni nevose in quota degli ultimi giorni, ritornano agibili in piena sicurezza i tracciati innevati della ski-area, meta di turisti ma anche degli atleti di diverse Nazionali in allenamento.

Ghiacciaio dello Stelvio, gli orari e le raccomandazioni

Le sciovie faranno orario mattutino, mentre le funivie orario continuato sino alla chiusura del pomeriggio alle 17. La raccomandazione ai frequentatori è sempre quello di sciare unicamente all’interno delle aree delimitate, delle piste regolarmente battute dagli addetti e di non avventurarsi in fuori pista che potrebbero essere pericolosi visto che ci si trova su un ghiacciaio. La stagione dello sci estivo allo Stelvio, dopo questa interruzione, prosegue sino agli inizi di novembre.