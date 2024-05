Questa mattina, giovedì 30 maggio, migliaia di veicoli diretti verso l’Austria hanno congestionato le strade della Valle Isarco, vicino a Vipiteno (Bolzano), causando un traffico insostenibile. I consiglieri del partito secessionista Sued Tiroler Freiheit hanno espresso preoccupazione, lodando il Tirolo per il blocco dei mezzi pesanti. Tuttavia, si è scoperto che l’origine del problema non era in Austria, ma in un errore di Google Maps. Migliaia di veicoli sono stati indirizzati a uscire a Vipiteno perché l’applicazione Google Maps aveva erroneamente tagliato una parte della carreggiata nord dell’autostrada. Di conseguenza, i navigatori hanno suggerito di uscire a Vipiteno e proseguire lungo la viabilità ordinaria. Centinaia di veicoli hanno seguito queste indicazioni, causando la paralisi della strada statale. La società Autobrennero spa ha segnalato il problema a Google tramite l’app, non essendo disponibile un numero di telefono per tali segnalazioni. La società sta anche considerando azioni contro Google a causa dei pesanti disagi verificatisi lungo l’arteria che porta oltre confine. Sul sito di gestione della tratta autostradale sono state segnalate code intense tra Bressanone e Vipiteno in direzione nord, con traffico rallentato per 6 chilometri.

Le ipotesi

I tecnici stanno indagando per risalire alle cause di questo errore. Una possibile spiegazione è il blocco dei mezzi pesanti in direzione Brennero a partire da Vipiteno per la festività del Corpus Domini in Austria, che non si applica al traffico leggero. Un’altra ipotesi suggerisce che su Google Maps sia stata individuata una breve interruzione dell’autostrada nei pressi di Raminges (Bolzano).