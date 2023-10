Goriano Sicoli: il paese offline da 4 giorni. E il sindaco chiama i Carabinieri

Il paese è senza linea telefonica da quattro giorni e il sindaco chiama i Carabinieri: accade a Goriano Sicoli (L’Aquila). Si tratta di un piccolo centro della Valle Subequana, dove i circa 500 abitanti sono praticamente isolati. Il disservizio, fa sapere il sindaco, Rodolfo Marganelli, sarebbe dovuto al fatto che il gestore telefonico sta provvedendo al cambio dei ripetitori.

Se gli uffici comunali sono dotati di wi-fi autonomi, problemi si registrano in altri uffici pubblici, come l’unico sportello di Poste Italiane in paese. Gli abitanti sono quindi senza telefono fisso e senza rete internet, qualcuno, ha rilevato il primo cittadino, avrebbe avuto problemi perfino a contattare i numeri di emergenza. “Mi sono relazionato con i Carabinieri e ora provvederò a scrivere a chi di dovere, non possiamo essere isolati in questo modo”.

