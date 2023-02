Una guardia medica in servizio a Reggio Calabria, è stata aggredita la notte scorsa da un giovane che è risultato poi essere un infermiere. Lo denuncia l’Ordine dei medici di Reggio Calabria che, in una nota, esprime il proprio “sdegno per l’ennesimo episodio di violenza” nei confronti di un medico.

Dottore aggredito da un infermiere a Reggio Calabria

Il dottore, ricostruisce l’Ordine nella nota, ha preso servizio verso le 20 di ieri sera con una collega. Dopo mezzanotte un ragazzo ed una ragazza, “successivamente presentatisi come due infermieri, ed è questa la cosa più grave”, hanno citofonato chiedendo una prescrizione di insulina, essendo il giovane paziente diabetico. La collega del dottore, pur non negando la prescrizione, prosegue la nota dell’Ordine, ha fatto notare la stranezza della richiesta, fatta in piena notte, di un farmaco salvavita che ogni paziente diabetico dovrebbe avere a portata di mano. Il giovane, però, “ha cominciato ad usare toni offensivi e minacciosi. A questo punto è intervenuto il dottore che ha cercato di smorzare i toni invitando il giovane a calmarsi. Ma, per tutta risposta, ha ricevuto dallo stesso uno schiaffo che gli ha fatto volare via gli occhiali”. Le forze dell’ordine, giunte in pochi minuti, hanno identificato i due infermieri ed hanno raccolto le dichiarazioni dei medici.

