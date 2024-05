Il caso delle “squad girls” tra baby prostitute, foto sui social e la carta oro per i soldi

Sui social si definivano “squad girls” e con le loro foto cercavano di adescare più clienti possibili. Nella squadra, anche una sedicenne. La squadra mobile di Bari ha scoperto un giro di prostituzione e ha eseguito dieci misure cautelari. In carcere, raccontano le agenzie, sono finite quattro donne e due uomini. Due, presunti clienti, sono finiti invece ai domiciliari. Per un altro è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Obbligo di dimora anche per 45enne che, secondo le accuse, gestiva una struttura ricettiva in cui “tollerava l’esercizio della prostituzione”.

Tutti sono accusati a vario titolo, di aver indotto, favorito, sfruttato, gestito e organizzato la prostituzione delle ragazzine. Che, sempre secondo le accuse, venivano pagate in contanti, fino anche a 400 euro, o con carte di credito.

“Mi diedero – racconta una minorenne – una carta oro e mi disse che non potevamo prelevare più di 20mila euro a settimana”. Sesso, champagne, hotel di lusso, regali. Questa la vita delle minorenni, poco più che bambine. Nei loro cellulari, raccontano gli inquirenti, anche delle foto con esponenti di spicco della criminalità organizzata del posto.

Le ragazze, insomma, erano prive di “quegli anticorpi” che avrebbero potuto “impedire di essere veicolate da amicizie sbagliate in meccanismi perversi gestiti da persone senza scrupoli”, ha spiegato il procuratore aggiunto di Bari, Ciro Angelillis che con il magistrato Matteo Soave ha coordinato le indagini.

È stata una madre a far partire le indagini. È stata lei, raccontano, insospettita dalla vita della figlia, a chiedere aiuto alla polizia. “La chiave di lettura di questa vicenda è sempre quella della prospettiva di facili guadagni – ha sottolineato Angelillis – e non si può non rilevare come i social network spesso costituiscano una vetrina di questo mercato del sesso”.