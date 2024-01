Il derby degli idioti: chi tira le bottiglie contro i calciatori e chi accoltella a caso

Di solito il derby tra Lazio e Roma tira fuori il peggio tra i tifosi di tutte e due le squadre. E anche questa volta le aspettative non sono andate deluse.

Oltre le solite, ridicole, tensioni fuori allo stadio infatti nella lista delle idiozie c’è da aggiungere un tifoso romanista accoltellato in un pub dopo la partita e che ora versa in gravi condizioni, pietre e bastoni lanciati contro le forze dell’ordine e i saluti romani di un gruppetto di tifosi laziali a Ponte Milvio. Nell’elenco anche i romanisti che hanno tentato di aggredire alcuni laziali mentre festeggiavano fuori dallo stadio. Fermati da alcuni agenti, i tifosi, se così li vogliamo chiamare, hanno tirato più o meno la qualunque contro le forze dell’ordine. Neanche c’è da sprecare tempo invece per i botti, i petardi, le pietre, perché no, e i fumogeni lanciati da una parte e l’altra delle tifoserie all’interno dello stadio.

Cosa si sa della rissa

Della rissa si sa che all’improvviso alcuni tifosi laziali, con indosso un passamontagna, sono entrati in un pub e hanno aggredito alcuni romanisti con bastoni e cinture. Uno di loro, uno dei tifosi romanisti, accoltellato, ora è in gravi condizioni anche se non è in pericolo di morte.

Dimenticavamo: c’è anche il calciatore della Roma, Edoardo Bove, colpito in testa con una bottiglia di birra mentre usciva dal campo.

Si può essere più idioti? Probabilmente no. Per qualsiasi squadra fai il tifo, chiunque tu sia, cosa ti spinge ad andare in un bar, con indosso un passamontagna, soltanto per aggredire un essere umano perché fa il tifo per una squadra diversa? Forse l’idiozia. Forse.