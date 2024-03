Il genio del giorno: ruba un profumo, viene scoperto e allora… si spoglia per distrarre tutti

Ruba un profumo, viene scoperto e allora, per provare a buttare un po’ tutto nel caos lui, il genio del giorno, si spoglia davanti alle clienti e al personale del negozio. Risultato? Beh, non ci crederete ma il nostro genio del giorno è riuscito a fuggire. Tutto, raccontano le cronache, è avvenuto in una profumeria di Conegliano.

Ma andiamo con ordine. Il genio, un giovane magrebino, è entrato in negozio con un’amica. Un’amica dai capelli rossi dicono e ripetono i testimoni. Entrambi, tra un’occhiata e l’altra, tra uno scaffale e l’altro, hanno provato a nascondere sotto le giacche due profumi: lui uno di Paco Rabanne, lei di Chanel. Scoperti dal personale lei, quella dai capelli rossi, è fuggita. Lui, con i riflessi un po’ più lenti, è rimasto invece bloccato e così ha provato la mossa disperata: si è spogliato. D’altronde chi non avrebbe fatto lo stesso. Come gli sia venuto in mente forse non lo sapremo mai ma il gesto, folle e improvviso, ha comunque distratto clienti e personale e il magrebino si è dato alla fuga.

I due, raccontano gli agenti, sono già noti in zona. “Un marocchino, capello corto laterale e capelli sopra ricci – questa la descrizione dei due ladri -, lei bassina, capelli rossi alle spalle”. Chissà se qualcuno riuscirà a trovarli.