E’ giallo su un bambino di 18 mesi morto in ospedale dopo essere stato trovato agonizzante strada, poco lontano da casa. Il piccolo aveva un ematoma alla testa dovuto ad un grave trauma, forse l’esito di un incidente. Il fatto è avvenuto ieri sera a Portogruaro (Venezia). I Carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione della tragedia, che i genitori non hanno saputo spiegare in modo convincente. Una delle ipotesi è che il piccolo si sia allontanato senza essere visto fino ad arrivare alla strada e qui possa essere stato investito da un’auto, poi fuggita. Ma non si escludono altre piste, tra cui quelle di un incidente in ambito domestico.

La storia del bambino in strada

Il piccolo è figlio di una coppia di origine serba, trasferitasi da poco con altri familiari nella frazione di Mazzolada di Portogruaro. A scoprire il bambino a terra, agonizzante, sarebbe stata la mamma, alle cui grida sono accorsi gli altri parenti, che hanno caricato il piccolo in auto e tentato una corsa disperata all”opedale di Portogruaro. I medici però non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le prime indicazioni medico-legali parlano di una lesione al capo da schiacciamento, compatibile con l’investimento da parte di un’autovettura. E’ da escludere, peraltro, che il bimbo si possa essere ferito da solo, così come sono escluse altre ipotesi dolose, come i maltrattamenti. I Carabinieri hanno inviato la segnalazione ai magistrati della Procura di Pordenone, competente territorialmente.

