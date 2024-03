Il prete che si schianta in auto e poi risulta positivo alla cocaina

Sbanda con l’auto, va fuori strada e si schianta contro un guardrail. Fin qui la cronaca di un incidente normale. Se non fosse che alla guida dell’auto c’era… un prete. Un prete di 50 anni che poi è anche risultato positivo alla cocaina. Tutto, raccontano le cronache, è avvenuto a Pratola Peligna, piccolo comune di 7mila abitanti in provincia di L’Aquila. L’incidente, spiegano, è avvenuto domenica. Il prete era diretto verso l’Alto Sangro per fare benzina quando ha perso il controllo dell’auto, è andato fuori strada e alla fine si è schiantato contro le protezioni laterali. Il sacerdote è stato immediatamente soccorso prima da alcuni passanti, poi dal personale medico dell’ambulanza. Nei successivi controlli di routine la sorpresa. E ora il prete, racconta la stampa locale, è stato segnalato per guida in stato di alterazione per assunzioni di sostanze stupefacenti.