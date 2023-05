Ilaria De Rosa, il caso della hostess arrestata per uno spinello in Arabia Saudita

Si apre uno spiraglio nella difficile vicenda di Ilaria De Rosa, la giovane hostess arrestata in Arabia Saudita. Ieri la 23enne di Resana, vicino Castelfranco (Treviso), ha ricevuto la prima visita in cella delle autorità italiane. I vertici sauditi hanno infatti concesso la visita consolare alla ragazza, arrestata due settimana fa per detenzione e traffico di droga. Un’accusa molto grave per la giurisdizione del grande stato arabo.

Hostess arrestata in Arabia, cosa è successo

Il console generale d’Italia a Gedda ha visitato in carcere la giovane, che secondo quanto si apprende è in buone condizioni, ed è stato firmato il mandato per avere avvocati locali, consigliati dal consolato. E’ stato possibile ottenere la visita consolare, secondo quanto viene riferito, grazie alle eccellenti relazioni del ministro Antonio Tajani con le autorità saudite e alla collaborazione tra le due ambasciate, tenuto conto della tolleranza zero nella campagna saudita contro la droga e dell’intransigenza delle autorità locali. Ilaria, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata trovata in possesso di uno spinello nascosto nel reggiseno. Un dato che, se confermato, non aiuterebbe la trattativa.

“Sono innocente, nessun uso di droga e alcol”

Secondo quanto si apprende, l’incontro è avvenuto in un ufficio amministrativo, dove la giovane connazionale è stata condotta dalla zona detentiva. La giovane è apparsa scossa ma in buone condizioni fisiche e psicologiche, e si è dichiarata totalmente innocente. Ha raccontato che mentre si trovava con altre persone a cena a casa di un amico nel giardino di una villa in un compound, sarebbero stati improvvisamente circondati da una decina di persone in borghese ma armate, che li avrebbero fermati e perquisiti. Sostiene anche che la prima impressione fosse quella di una rapina e di essersi resa conto di essere stata arrestata solo una volta condotta in una stazione di polizia. Dopo cinque giorni, quando è stata interrogata (in inglese) ha contestato ogni tipo di addebito circa consumo o detenzione di sostanze stupefacenti. Nega anche qualsiasi consumo di bevande alcoliche.

Le parole della mamma

Resana Marisa Boin, la mamma dell’assistente di volo della lituana Avion Express, fino a ieri era convinta che l’arresto della figlia fosse dovuto “ad un grande equivoco”, perchè Ilaria – ha detto in un’intervista a La Stampa – “non ha mai fatto uso di droghe: non è una ragazza che si fa le canne”. E abituata a studiare e a lavorare all’estero “sa bene che in Paesi come l’Arabia è un rischio enorme farsi trovare con della droga addosso”. La madre si dice sicura che la figlia non c’entra con la droga, e ipotizza che possa essere stato uno degli amici con i quali si trovava ad essere stato scoperto con una canna. Resta da capire, allora, perchè la polizia saudita abbia messo nei guai anche la giovane l’hostess italiana.

