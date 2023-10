In tre su una moto rubata si scontrano con un’auto e causano la morte del conducente, un 44enne. E’ successo la notte scorsa verso le 2 a Firenze, in via Gioberti all’incrocio con via del Ghirlandaio.

In tre contromano su moto rubata, a morire è un uomo in Panda

Secondo gli accertamenti sviluppati nella mattina dalla polizia municipale la moto, di marca Bmw, era rubata e viaggiava ad alta velocità contromano in via Gioberti quando si è schiantata contro l’auto, una Fiat Panda, uccidendo l’uomo che la guidava.

L’impatto è stato molto violento, la Panda si è ribaltata e il conducente, un residente a Firenze, è morto subito. Le telecamere pubbliche mostrano tre persone sulla motocicletta. Due di loro sono rimasti feriti in modo grave e sono stati portati all’ospedale di Careggi dove vengono piantonati.

Il terzo complice è scappato. E’ stato accertato che due sono stranieri. Uno è un minore. Nell’emergenza i vigili del fuoco hanno alzato con i cuscini di sollevamento la vettura per estrarre l’automobilista, che è rimasto bloccato dentro, ma il medico del 118 purtroppo ne ha constatato il decesso.