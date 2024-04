Incendio in un appartamento, muore un 75enne a Cagliari: in casa rifiuti di ogni genere e giornali vecchi

È morto durante la notte, a causa di un incendio che si è propagato nella sua casa di via San Rocco, nel quartiere di Villanova, centro storico di Cagliari. La vittima è un pensionato di 75 anni. Il rogo potrebbe essere partito, per cause ancora da accertare, da un ammasso di giornali e altri rifiuti che l’uomo teneva nel suo appartamento. L’intervento dei vigili del fuoco è scattato verso l’1. Sul posto anche le ambulanze del 118 e gli agenti della Questura di Cagliari. Ma per l’anziano non c’è stato niente da fare.

Nell’appartamento di Bruno Frau, i Vigili del Fuoco accorsi per spegnere le fiamme, hanno trovato centinaia di giornali accatastati e rifiuti di ogni genere accumulati probabilmente da tanto tempo. Il rogo potrebbe essere partito proprio da quel cumulo di carta che il pensionato conservava nella sua abitazione.