Nessuno dei dipendenti risulta al momento ferito o ancora nella struttura. Nel corso dei sopralluoghi non sono stati trovati elementi che potrebbero far pensare ad un episodio doloso. I Carabinieri, al momento non escludono quindi l’origine accidentale del rogo. Potrebbe essersi trattato di un corto circuito partito dall’area dei macchinari per la stampa mentre i dipendenti erano in pausa pranzo. Le fiamme potrebbero essersi rapidamente estese per via dei materiali stipati nei locali facilmente infiammabili.