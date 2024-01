Si schianta contro un autocarro a Guidonia: morto motociclista di 44 anni. L’incidente è avvenuto questa mattina, poco prima di mezzogiorno, su via di Casal Bianco. L’incidente è avvenuto a circa un chilometro dal casello autostradale dell’A1, di fronte all’ingresso di via di Tor Mastorta. Per il centauro non c’è stato nulla da fare. Inutile l’intervento dell’equipe del 118 e dell’elisoccorso. Sul posto sono arrivati gli agenti del servizio di Sicurezza e infortunistica della polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, a causare l’impatto potrebbe essere stata una manovra azzardata da parte del conducente del furgone con cassone. Lo scooter, in base a una prima ricostruzione, stava procedendo in direzione Roma quando si sarebbe trovato di fronte la fiancata sinistra del mezzo. Il conducente dell’autocarro, sotto choc, è stato portato all’ospedale di Colleferro per le analisi di rito.