Incidente alle porte di Roma, auto contro un albero: morti due ventenni

Incidente mortale nella notte, intorno alle 3.30, in via Braccianese all’altezza con l’incrocio di via degli Scopetoni, nel comune di Manziana (Roma). Un’auto, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ed è finita contro un albero.

Morti due ventenni in un incidente a Manziana

Nello schianto sono morti due giovani, il conducente di 20 anni e il passeggero di 21. I carabinieri della stazione di Anguillara Sabazia sono intervenuti insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sotto accusa l’alta velocità e l’asfalto viscido per la pioggia, ma non si esclude anche il colpo di sonno.

Forse dovresti anche sapere che…