Incidente sul lavoro: operaio precipita da un lucernario e muore sul colpo

Incidente mortale sul lavoro stamattina ad Ancona dove un operaio che stava lavorando all’interno di una fabbrica è caduto da un lucernario. L’operaio è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci metri. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia. La dinamica dell’incidente mortale è in fase di ricostruzione.

L’operaio morto dopo una settimana

Sempre oggi è morto dopo una settimana in ospedale uno dei due operai che mercoledì scorso erano rimasti intrappolati a nove metri di profondità in un pozzo al santuario Madonna di San Polo a Lonato del Garda, nel Bresciano. Gianfranco Corso, 50 anni, è deceduto agli Spedali civili di Brescia. Dipendente di una ditta spurghi l’uomo era sceso per aiutare il collega che aveva accusato un malore a causa della presenza di gas, ma a sua volta era stato male per aver respirato fumi tossici nel pozzo.

Forse dovresti anche sapere che…