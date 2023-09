Incidenti con i trattori agricoli: nel 2022 159 morti e 234 feriti

Anche nel 2022 la mortalità nei campi per incidenti con trattori agricoli ha fatto segnare dati preoccupanti. L’Osservatorio Asaps sulle Morti Verdi ha contato nei campi o nelle strade adiacenti 342 incidenti con il coinvolgimento dei trattori, in calo del 4,2% rispetto al 2021 quando furono 357 (422 nel 2020), con 159 morti, in diminuzione del 4,2% rispetto alle 166 vittime dell’anno prima, e 234 feriti, 12 in meno (-4,9%) rispetto ai 246 del 2021.

Incidenti con i trattori agricoli: tutti i numeri

L’Osservatorio dell’Associazione sostenitori della Polizia stradale conteggia anche gli incidenti con trattori agricoli che avvengono sulle strade (Interpoderali, comunali e provinciali in particolare), che nel 2022 sono stati 108 (31,6%), mentre quelli avvenuti nei territori di elezione dei mezzi agricoli, cioè campi, boschi e frutteti, sono stati 234 (68,4%). In 119 incidenti il conducente del mezzo agricolo era un anziano sopra i 65 anni (34,8%, il 30,2% nel 2021). F ra i 159 morti si contano 144 vittime fra i conducenti dei trattori (90,6%); sono stati invece 15 i terzi coinvolti a terra o conducenti o occupanti di altri veicoli (9,4%) e nessuna vittime trasportata sul trattore. Fra i 234 feriti, i c onducenti di trattori sono 139 (59,4%), 9 i trasportati (3,8%) e 86 i terzi (36,7%); quindici (4,4%) le donne coinvolte, mentre nel 2021 furono 19. Quattro gli stranieri coinvolti negli incidenti dei campi, nel 2021 furono 12. Nei 342 incidenti del 2022 si contano anche due bambini morti e sei rimasti feriti, in aumento rispetto al 2021 quando si registrò una sola piccola vittima e quattro feriti. Al primo posto come numero di eventi l’Emilia-Romagna e il Veneto con 34 incidenti, seguiti da Lombardia e il Piemonte con 32. Dal 2013 al 2022 l’Osservatorio ha registrato 3.814 incidenti gravi, con 1.682 morti e 2.585 feriti.