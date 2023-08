Influencer tedesco distrugge statua per fare video, 100mila euro di danni ad un’opera dello scultore Enrico Butti. A provocare i danni alla statua che si trova all’interno della prestigiosa e ottocentesca Villa Alceo di Viggiù (Varese) sono stati sei giovani, tra cui l’influncer tedesco Jannis Danner.

Influncer tedesco distrugge statua per fare video, 100mila euro di danni

La “Domina”, così si chiama l’opera, è finita spezzata a metà all’interno della fontana al centro della quale era posizionata. In due le si sono avvinghiati addosso per fare foto e video. Ora sono stati tutti e sei denunciati per danneggiamento, dai gestori della dimora storica. Tra loro figura appunto Danner, oltre 1 milione di follower su instagram e testimonial per diversi marchi di benessere e fitness.

A riprendere il tutto, oltre le telecamere di videosorveglianza di Villa Alceo, anche una giovane parte del gruppo, intenta a documentare il pomeriggio di “goliardia”. Volevano probabilmente girare un video abbracciati alla statua, Danner e un suo coetaneo, mentre altri quattro li riprendevano da angolazioni diverse. Violando il divieto di entrare nella fontana, senza che la struttura si accorgesse immediatamente di quanto stava accadendo, i giovani hanno iniziato a giocare con l’acqua.

La statua è crollata a terra

Poi Danner e un altro ragazzo, pantaloncini, camicia e cappellino di rito, si sono avvinghiati alla “Domina” che, dopo qualche minuto, è letteralmente crollata, spezzandosi. Un danno da almeno 100 mila euro, che richiederà un meticoloso lavoro di restauro e che comunque non potrà più restituire integrità all’opera. Nella denuncia presentata ai Carabinieri, i gestori della villa hanno chiesto il risarcimento per intero dei danni e dei costi derivanti dalle necessarie opere di riqualificazione. Nonostante il danno, il gruppetto dei turisti è ripartito come nulla fosse alla volta della Germania.

Influencer distrugge statua, il commento dell’assessore

“Occorre fermezza e intransigenza verso gli idioti che distruggono o deturpano le opere d’arte”, ha commentato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, “contro chi vandalizza e deturpa il patrimonio pubblico”.

