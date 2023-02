Seconda serata di Sanremo e serataccia per influencer e social addicted: alle 22 era chiaro che Instagram avesse subito il classico down, impossibile caricare storie o renderle disponibili agli utenti.

Instagram e Twitter down durante Sanremo

Stesso destino, quasi concomitante, per Twitter, dove gli orfani di Instagram s’erano riversati. In questo caso appariva beffarda la notifica che diceva “hai superato il limite giornaliero per l’invio di Tweet”.

I più scaltri sono riusciti a pubblicare correttamente programmando i tweet da browser web. Nella notte i due servizi sono tornati gradualmente disponibili per tutti senza problemi ulteriori. Ma intanto, per i patiti del gossip/commento live, sfumava la possibilità della condivisione social dell’evento Sanremo in diretta.

Per tutti gli altri, c’era il letto ad attenderli.