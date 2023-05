Cinque persone della stessa famiglia, tra cui tre bambini, sono state ricoverate in gravi condizioni dopo essere rimaste intossicate dal monossido di carbonio in casa uscito dalla caldaia. L’allarme al 118 è scattato poco dopo le 21 di ieri sera a Campegine, Reggio Emilia, in via Volontari della Libertà, dove abita la famiglia, di origine argentina.

Sul posto si sono precipitate immediatamente le ambulanze che hanno soccorso la famiglia composta da marito e moglie con i loro tre figli piccoli: due bimbe di 4 e 6 anni e un bimbo di 8 anni. Tutti e cinque sono stati portati d’urgenza nel centro iperbarico dell’ospedale di Fidenza (Parma). Sul posto anche i vigili del fuoco. Dalle prime ricostruzioni è subito emerso che la fuga di monossido è scaturita dalla caldaia malfunzionante, ma sono in corso ulteriori accertamenti.

